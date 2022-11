Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se va intalni saptamana viitoare, cu ocazia summitului G20 din Indonezia, cu omologul sau din China, Xi Jinping, pentru a discuta despre relatiile bilaterale si despre o serie de crize internationale, printre care situatia

- Presedintele american Joe Biden a denuntat vineri agresiunea "josnica" asupra sotului liderei democratilor din Congres Nancy Pelosi, atacat in cursul noptii la domiciliul sau, relateaza AFP. In noaptea de joi spre vineri, Paul Pelosi a fost atacat la domiciliul sau de un barbat cu un ciocan, care…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se va deplasa in statul american New Mexico, saptamana viitoare, pentru a participa la evenimente electorale alaturi de guvernatorul Michelle Lujan Grisham, inaintea scrutinului din noiembrie, informeaza publicatia The Hill

- Presedintele american, Joe Biden, a criticat joi seara Partidul Republican, acuzandu-l ca doreste, in cazul unei victorii la alegerile legislative din noiembrie, sa reduca sprijinul financiar american pentru Ucraina, scrie AFP.

- Presedintele SUA Joe Biden a promis marti ca prima lege de pe ordinea de zi a Congresului Statelor Unite ale Americii, in cazul unei victorii a democratilor in alegerile de la jumatatea mandatului, va garanta dreptul la avort, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american Joi Biden a declarat, marti, la CNN ca va lua o decizie cu privire la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 dupa alegerile de la jumatatea mandatului din noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden a dat joi de ințeles ca nu exclude o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, in cadrul summitului G20, care urmeaza sa aiba loc in luna noiembrie la Bali, in Indonezia, informeaza AFP, preluata de Agerpres . „Asta ramane de vazut”, le-a spus reporterilor liderul…

- Presedintele indonezian Joko Widodo i-a invitat pe toti liderii G20 sa participe la Summit-ul de la Bali in speranta ca isi vor rezolva neintelegerile. Presedintele american Joe Biden a facut presiuni ca Rusia sa fie exclusa din Summit, insa atat Vladimir Putin, cat și Xi Jinping sunt invitați.…