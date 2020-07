SUA adaugă 11 întreprinderi chineze pe lista neagră de sancţiuni economice privind încălcarea drepturilor uigurilor Aceasta initiativa - considerata calomnioasa de China, care a amenintat sa actioneze pentru a-si apara intreprinderile - consta in interzicerea companiilor americane sa se aprovizioneze de la intreprinderile vizate fara sa fi obtinut in prealabil o autorizatie de la statul american. Departamentul american al Comertului acuza intreprinderile respective de faptul ca au recurs la munca fortata a uigurilor si altor minoritati musulmane. Pe lista neagra cu intreprinderi si institutii chineze pe care Washingtonul le acuza de faptul ca sunt implicate in aduceri atingere drepturilor minoritatii uigure… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

