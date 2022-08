Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor va desfiinta un total de 3.000 de locuri de munca, salariate si contractuale, mai ales in America de Nord si India, in cadrul restructurarii puse in practica pentru a ajunge din urma Tesla in cursa pentru dezvoltarea vehiculelor electrice, bazate pe software, transmite Reuters, conform…

- Santierele de constructii, fabricile si depozitele din Europa Centrala se chinuie sa gaseasca inlocuitori, dupa ce zeci de mii de barbati ucraineni si-au abandonat locurile de munca pentru a se reintoarce in tara lor, dupa invazia ruseasca, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- O filiala a Hyundai Motor a folosit copii la munca intr-o fabrica ce furnizeaza piese pentru linia de asamblare a constructorului auto coreean din apropiere de Montgomery, Alabama, potrivit poliției din zona, familiei a trei muncitori minori și a opt foști și actuali angajați ai fabricii, anunța…

- O filiala a firmei de automobile Hyundai este acuzata a angajat copii la o fabrica producatoare de piese pentru linia de asamblare a producatorului coreean de automobile din statul american Alabama, relateaza Reuters , citand poliția, familia a trei angajați minori și opt foști și actuali angajați…

- Potrivit agenției de presa Reuters, Hyundai se pregatește sa construiasca o noua fabrica in Coreea de Sud. La noua uzina vor fi produse viitoarele modele electrice ale constructorului asiatic și va fi prima uzina noua in Coreea de Sud din 1996 pentru Hyundai. Constructorul nu a oferit, insa, detalii…

- Germania vrea sa angajeze cat mai curand posibil lucratori straini, pentru a ajuta operatorii de aeroporturi, confruntati cu un deficit masiv de angajati, in timpul sezonului de vara aglomerat, a afirmat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, transmite Reuters. Angajatii temporar, care…

- IKEA a anunțat miercuri ca va vinde mai multe fabrici, va inchide birouri și va renunța la o parte din forța sa de munca de aproape 28.000 de angajați din Rusia, aceasta fiind cea mai recenta masura luata de cel mai mare retailer de mobilier din lume pentru a-și reduce operațiunile din aceasta țara…

- Guvernul Italiei a anuntat, marti, ca nu va implementa posibila directiva privind instituirea salariului minim la nivelul Uniunii Europene, informeaza agentia de presa ANSA. „Decizia Uniunii Europene lasa spatii mari statelor membre pentru a declina acest principiu pe baza realitatilor si caracteristicilor…