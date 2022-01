Stiri pe aceeasi tema

- Primul transport din pachetul de ajutor in valoare de 200 de milioane de dolari al Statelor Unite pentru susținerea securitații Ucrainei a ajuns la Kiev, a anunțat sambata Ambasada SUA, citata de Reuters. Livrarea vine dupa vizita secretarului de stat american Antony Blinken la Kiev, in aceasta…

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…

- SUA vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus. Totul, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, citata de Reuters.

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a respins, joi, criticile formulate de Vladimir Putin, conform carora Statele Unite și aliații sai sunt „agresorii” care au determinat escaladarea tensiunilor de la granița dintre Rusia și Ucraina, relateaza Reuters . „Ei bine, faptele sunt un lucru amuzant,…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . „Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru”, a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit…

- Banca Naționala a Ucrainei (BNU), in saptamina 22-26 noiembrie, a pierdut 630,1 milioane dolari pentru a salva cursul de schimb al hrivnei. Despre acest lucru a anunțat portalul finance.ua cu referire la datele autoritații de reglementare. Astfel, BNU a continuat sa vinda moneda, crescind-o mai mult…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Capacitatile fortelor navale ucrainene au fost intarite cu doua foste ambarcatiuni de patrulare ale Garzii de coasta a SUA, reconditionate, care au ajuns in portul Odesa de la Marea Neagra, au anuntat marti fortele navale ale Ucrainei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Salutam contributia Statelor…