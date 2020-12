SUA a înlăturat oficial Sudanul de pe lista țărilor care susțin terorismul Statele Unite au înlaturat în mod oficial luni Sudanul de pe lista țarilor care susțin terorismul, o masura care ar trebui sa deschida calea pentru investițiile straine despre care se spera ca vor reînvia o economie aflata pe moarte, scriu AFP și Deutsche Welle.



&"Întrucât perioada de notificare congresionala de 45 de zile a expirat, secretarul de stat a semnat [Mike Pompeo] o notificare prin care revoca desemnarea Sudanului ca stat care susține terorismul&", a anunțat Ambasada Statelor Unite de la Khartoum pe pagina sa de Facebook.



"Masura va intra…

Sursa articol: hotnews.ro

