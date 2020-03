SUA a bombardat poziții ale milițiilor proiraniene din Irak Armata Statelor Unite a desfasurat în cursul noptii de joi spre vineri mai multe lovituri aeriene împotriva unor pozitii detinute de o grupare proiraniana în mai multe regiuni din Irak, la o zi dupa moartea a doi americani si a unui britanic într-un atac cu racheta în apropiere de Bagdad, noteaza AFP, potrivit Agerpres.



&"Aceste lovituri au fost defensive, proportionale si ca raspuns direct la amenintarea reprezentata de gruparile armate siite proiraniene care continua sa atace baze gazduind fortele coalitiei&" internationale antijihadiste în Irak, a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

