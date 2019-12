Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei postari de pe o rețea de socializare, un caine care se afla la plimbare alaturi de stapana a fost impușcat mortal, la Ghiroda. The post Caine impușcat la picioarele stapanei, la Ghiroda. Acuzații grave pentru vanatori appeared first on Renasterea banateana .

- Este ancheta la Biserica Sfantul Nicolae din Targu-Jiu, in urma unor imagini publicate pe Facebook. O centrala termica a fost montata pe o pictura veche de peste 200 de ani, iar reprezentanții bisericii spun ca ar fi acolo de peste 10 ani. Polițiștii și reprezentanții Direcției pentru Cultura…

- Politistii din judetul Timis au deschis o ancheta, dupa ce o imagine dintr-o sectie de votare a aparut pe Facebook. Fotografia infatiseaza o lista cu alegatori cu tot cu codurile numerice personale si seriile cartilor de identitate ale unor alegatori.

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rociu au fost sesizați astazi, in jurul orei 12:00, despre plecarea voluntara a unui batran de 80 de ani, de la locuința sa din comuna Rociu. In cautarea barbatului au plecat polițiștii Secției de Poliție Rurala, impreuna cu polițiștii Compartimentului…

- O tanara din Alba Iulia a fost atacata de un pitbull, in timp ce incerca sa-și apere cațelul cu care ieșise la plimbare. Femeia a ajuns la spital, cu rani grave, iar cațelul ei a fost omorat. Poliția a deschis un dosar penal in acest caz, potrivit Mediafax.O tanara din Alba Iulia a fost atacata…

- Un polițist din București a devenit vedeta pe internet dupa ce a fost fotografiat fara șosete, in timpul serviciului. Imaginea, publicata pe pagina de Facebook "Polițiștii au umor", a strans mii de like-uri și comentarii. Imbracat in uniforma, omul legii a omis sa-și mai ia șosete,…

- Un barbat din Gorj a fost impuscat de polițiștii chemați sa-l linișteasca. Barbatul agresiv a atacat polițiștii cu o furca și a asmuțit un caine asupra lor. Potrivit reprezentantilor Politiei Gorj, duminica politistii din Motru au intervenit in comuna Borascu pentru aplanarea unui conflict izbucnit…

