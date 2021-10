Studiul coliziunilor de fotoni poate duce la descoperirea unei noi fizici Atunci cand se ciocnesc ioni de plumb sau de aur, pe langa interacțiuni ale quarcurilor au loc și ciocniri de fotoni. Studiul acestor ciocniri de fotoni poate oferi informații utile despre fenomenele care au loc, existand speranțe ca datele obținute ne-ar putea furniza indicii ale unei fizici dincolo de modelul standard al particulelor fundamentale. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

