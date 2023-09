Doi din zece copii spun ca violenta este prezenta mult sau foarte mult in scoala lor, potrivit ultimului raport “Bunastarea copilului din mediul rural”, realizat de fundatia World Vision Romania și preluat de Agerpres. Datele organizatiei mai arata ca 80% dintre tinerii din mediul rural vor sa mearga la facultate, dar unul din trei se teme ca nu are bani. Din aceasta cauza, 70% dintre tineri planuiesc sa lucreze in timp ce vor fi studenti. World Vision Romania a desfasurat mai multe activitati de educatie non-formala pentru 50 de fete de liceu din 11 comunitati dezavantajate din judetul Ialomita.…