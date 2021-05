Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile impotriva COVID-19 care folosesc tehnologia ARN mesager (ARNm), precum Pfizer/BioNtech si Moderna, par a fi eficace impotriva variantei indiene a coronavirusului SARS-CoV-2, a transmis miercuri Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP, Reuters si EFE. Datele evaluate…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 care folosesc tehnologia ARN mesager (ARNm), precum Pfizer/BioNtech si Moderna, par a fi eficace impotriva variantei indiene a coronavirusului SARS-CoV-2, a transmis miercuri Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP, Reuters si EFE.

- Omul de știința care a fondat și dirijeaza BioNTech, Ugur Sahin, spune ca vaccinul Pfizer e eficient și impotriva variantei indiene. Europa va atinge imunitatea de turma in iulie, cel tarziu in august, potrivit lui Sahin. Ugur Sahin a explicat ca testele de laborator sunt inca in desfașurare,…

