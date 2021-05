Stiri pe aceeasi tema

- „Vaccinul este eficient pentru femeia gravida”, afirma medicul ginecolog Radu Vladareanu. Totodata, potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat de specialisti din Israel si SUA, atat femeile gravide cat si cele care alapteaza si sunt vaccinate, pot transmite anticorpi de protectie copiilor.…

- Potrivit unui studiu realizat in conditii reale de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, vaccinurile pentru Covid-19 ale Pfizer si Moderna au o eficacitate de 94% in prevenirea spitalizarii persoanelor cu varste de cel putin 65 de ani, transmite CNBC. Totodata, vaccinurile…

- Gheorghița, coordonator al campaniei naționale de vaccinare, a precizat ca și copiilor li se va administra același numar de doze ca in cazul adulților. In cazul efectelor adverse observate, nu au fost altele decat cele consemnate de producator, in 80% din cazuri fiind vorba despre reacții locale, la…

- Un studiu recent efectuat de un institut al armatei americane a aratat ca persoanele vaccinate impotriva COVID-19 nu se protejeaza numai pe sine, ci reduc totodata riscul de raspandire a bolii si de infectare a altor indivizi, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Studiul asupra infectiilor realizat…

- „Sa presupunem ca maine este prima zi de iarna in care, daca ești prins fara cauciucuri de iarna pe strada, primești amenda, și iți dai seama ca ai uitat sa iți pui cauciucuri de iarna. Te duci repede la magazin sa iți cumperi cauciucuri de iarna și in fața ai o coada lunga de oameni, in spate alta…

- „Sa presupunem ca maine este prima zi de iarna in care, daca ești prins fara cauciucuri de iarna pe strada, primești amenda, și iți dai seama ca ai uitat sa iți pui cauciucuri de iarna. Te duci repede la magazin sa iți cumperi cauciucuri de iarna și in fața ai o coada lunga de oameni, in spate alta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni un program prin care o persoana care a fost vaccinata impotriva COVID-19 - din grupul celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii - si care a suferit efecte adverse grave, sa poata fi astfel compensata, relateaza EFE. Programul vizeaza persoanele…

- Pana acum se stia ca vaccinurile anti-COVID sunt eficiente in prevenirea simptomelor COVID, insa un nou studiu arata ca vaccinurile de la Moderna si Pfizer pot preveni si infectarile, transmite CNN.