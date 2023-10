Cel puțin unul din cinci romani nu reușește deloc sa economiseasca, iar aproape 50% economisesc lunar cel mult 500 de lei. 10% declara ca fac economii de cel puțin 1.000 lei pe luna, iar unul din cinci romani nu reușește sa puna deloc bani deoparte arata un studiu realizat de Revolut cu ocazia Zilei Mondiale a Economisirii. Clienții Revolut care investesc in acțiuni și ETF-uri au un portofoliu mediu de 1.650 de euro, iar numarul lor a crescut cu 36 in ultimele șase luni fața de inceputul anului, scrie economica.net Dupa ce in timpul verii au cheltuit pentru concedii și atracții turistice. circa…