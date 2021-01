Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul al doilea in Uniunea Europeana la rata de naștere in randul mamelor adolescente, arata un studiu realizat de UNICEF impreuna cu Asociația SAMAS in Romania. Potrivit autorilor studiului, fenomenul este ciclic, repetandu-se in cadrul acelorași familii de la o generație la alta impreuna…

- Modelul hibrid intre lucrul de acasa și lucrul de la birou este soluția ideala pentru bucureșteni, aproape 65% preferand aceasta varianta, conform celui mai recent studiu realizat de compania de consultanța imobiliara JLL in parteneriat cu Storia.ro. Situația se reflecta și in preferințele…

- Aproximativ 172.000 de companii din Uniunea Europeana erau clasificate in 2018 ca intreprinderi cu crestere ridicata, unde lucrau aproape 14 milioane de angajati, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Ele reprezinta peste o zecime (11,9%)…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, cu ocazia vizitei la Statia de comprimare gaze naturale Jupa, ca Romania este al doilea mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana, dar cu toate acestea jumatate dintre gospodarii sunt incalzite in...

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de Agerpres.

- Romania este printre cele 23 de state europene in care evolutia pandemiei provoaca o grava ingrijorare la nivelul Uniunii atat din cauza numarului zilnic de infectari in randul populatiei varstnice in ultimele 14 zile, cat si in privinta ratei deceselor. Suntem pe locul doi in Europa ca mortalitate…