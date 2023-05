Studiu: Roșiile nu se țin în frigider Roșiile sunt cele mai iubite legume ale momentului. Sunt potrivite pentru sezonul cald și merg perfect in salatele racoritoare de care avem nevoie in zilele toride de vara. Sunt sanatoase, au o mulțime de vitamine, dar sunt pretențioase și se pastreaza greu. Ca sa fie gustoase și sa iși pastreze textura, trebuie sa fim foarte atenți cum le ținem, scrie impact.ro. Mulți dintre noi le așaza la frigider cand au multe și nu le pot consuma din prima. Afla, insa, ca este o mare greșeala, pentru ca doar le faci sa se strice mai repede! Se vor inmuia mult mai repede la temperaturile scazute, avand in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

