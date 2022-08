Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul al doilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte, dupa Bosnia si Hertegovina, conform studiului Deloitte Property Index 2022, realizat in 23 de tari si 68 de orase, cu un pret mediu de 1.266 de euro/mp, calculat pe baza datelor din principalele orase din Romania.…

- Dupa o pauza de mai bine de doi ani, a sosit momentul sa fim din nou impreuna, sa traim și sa simțim romanește, scrie Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni pe Facebook. Luni, 18 iulie, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații…

- N.D. Potrivit Primariei Sinaia, peste 50 de motociclete istorice care participa la “FIVA World Motorcycle Event 2022” vor ajunge și in cea mai cunoscuta stațiune de pe Valea Prahovei, intr-o veritabila defilare de eleganța. ”Vineri, 15 iulie 2022, dupa ora 09.30, vom admira la Castelul Peleș, iar mai…

- ANPC transmite, noi, date pentru o mai exacta informare a publicului cu privire la rezultatele controalelor efectuate, in ultimele luni, la operatorul economic Blue Air Aviation SA. ”Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) comunica neregulile intalnite de echipa de control, pana…

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

- Anul acesta, Huawei Enterprise a anunțat un nou tur european al caravanei mobile ICT Roadshow 2022: Digital Transition to New Value Together. Huawei Roadshow va strabate țari din Europa Centrala de Est și Nordica pentru a intampina clienți, parteneri, mass-media și prieteni din industrie. Din mai pana…

- Zdob si Zdub cucereste si topurile internationale, fiind melodia cel mai sus clasata in topul Spotify 50 Global dintre toate tarile participante (ocupa pozitia a 6-a). Zdob si Zdub & Fratii Advahov au cea mai virala melodie care a participat la Eurovision Song Contest 2022. Piesa “Trenuletul” ocupa…

- Diplomati ai 28 de ambasade din intreaga lume au vizitat vineri, 13 mai, compania Antibiotice Iasi, una din principalele platforme industriale din regiunea de Nord-Est a Romaniei, o companie strategica pentru sistemul de sanatate romanesc. Aceasta intalnire a fost un bun prilej pentru Antibiotice de…