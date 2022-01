Studiu: Răceala obișnuită ar putea oferi o protecție contra Covid-19, dar vaccinul rămâne esențial Dupa o raceala curenta in aceast sezon este posibil sa avem o anumita protecție contra Covid-19, sugereaza unele studii, ceea ce nu inseamna automat ca oricine a racit este protejat de noul coronavirus. Inca de la inceput, ”experții spun ca nimeni nu ar trebui sa se bazeze doar pe aceasta aparare și ca vaccinurile raman esențiale”, transmite BBC. Studiul publicat in Nature Communications a fost realizat pe 52 de persoane care locuiau cu cineva care a fost infectat cu Covid-19. Cercetatorii au pornit de la faptul ca infecția Covid-19 este provocata de un tip de coronavirus, iar unele raceli sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

