Studiu PromoCodius: inflația a afectat cumpărăturile efectuate în perioada sărbătorilor de iarnă Sfarșitul anului 2022 a aratat ca inflația crescuta in condițiile economice a avut un impact negativ asupra potențialului de creștere a comerțului electronic, reducand apetitul și bugetele romanilor in perioada sarbatorilor de iarna, potrivit unei analize realizate de compania PromoCodius.Inflația a avut un impact semnificativ in 2022 asupra diverselor industrii, insa cea mai afectata a fost e-commerce-ul, care a crescut cu doar 10%-15%, comparativ cu 30% in 2020.In general, anul 2022 a adus o evoluție atipica in piața de ecommerce, care a cunoscut o creștere, insa cu un ritm mai lent comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

