Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului favorizeaza cresterea semnificativa a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, spitalizarile si rata deceselor, potrivit unui studiu efectuat de cercetatori din Marea Britanie, informeaza...

- Un studiu realizat de Edge Health, institutie ce analizeaza datele Serviciului National de sanatate din Marea Britanie, afirma ca disputarea meciului de fotbal Liverpool - Atletico Madrid, pe 11 martie, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, "a provocat 41 de decese suplimentare" datorate…

- Peste 6.000 de persoane au murit de covid-19, boala provocata de noul coronavirus, in ultimele trei saptamani in caminele de batrani din Anglia, unde situatia, apreciata drept „dramatica”, continua sa se degradeze in pofida diminuarii raspandirii epidemiei in Marea Britanie, relateaza AFP, citand Biroul…

- Cercetatorii incearca sa stabileasca daca exista o legatura intre severitatea bolii Covid-19 sau chiar rata mortalitații și gradul de poluare a aerului. Un director din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații spune ca au inceput deja sa transmita mesaje catre țari sau regiuni cu grad foarte ridicat…

- O echipa de cercetatori din armata americana a inventat un nou test pentru detectarea Covid-19, care ar putea depista persoanele la mai puțin de 24 de ore de la instalarea lui in corp, informeaza The Guardian. Testul a fost dezvoltat dintr-un proiect susținut de Agenția Militara a Statelor Unite pentru…

- Un nou prag psihologic dat de COVID–19: peste 3 milioane de imbolnaviri la nivel mondial și peste 200.000 de decese Pandemia de coronavirus a depașit un nou prag psihologic, cel de 3 milioane de imbolnaviri, la nivel mondial, cu peste 207.000 de decese și aproximativ 900.000 de pacienți declarați vindecați.…

- Optimismul generat de o posibila descoperire in perspectiva a unui tratament impotriva noului coronavirus a condus vineri la o crestere a indicelui FTSE al bursei londoneze, dupa aparitia unor informatii despre rezultatele primului studiu clinic efectuat in SUA asupra pacientilor COVID-19 tratati…