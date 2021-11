In acest an s-a produs o schimbare in comportamentul consumatorilor, crescand cererea pentru alimente proaspete, in detrimentul celor congelate. Consumatorii au inceput sa prefere comenzi dese, variate, in cantitați mici, și sa puna mai mare accent pe trasabilitatea și proveniența produselor cumparate de la țarani. Chiar daca cei mai mulți cumpara carne de la supermarket, peste o treime dintre consumatorii de carne aleg sa o achiziționeze de la bacanii și magazine specializate, online sau offline, 19% cumpara din surse private (de la țarani), iar 7% de la ferme, arata un studiu realizat recent…