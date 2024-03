Stiri pe aceeasi tema

- Procentul de adulți care au inceput sau conduc o noua afacere in Romania a scazut incepand cu 2021,și a fost de doar 5,9% recent, clasand Romania pe locul 38 din dintre cele 46 de economii analizate, arata cel mai recent raport Global Entrepreneurship Monitor, care analizeaza starea antreprenoriatului…

- Organizat la București, congresul PPE reprezinta o ocazie pentru Romania de a forța mana Austriei sa accepte largirea Spațiului Schengen. The post Cat de mult așteapta Romania de la congresul PPE? first appeared on Informatia Zilei .

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune, dupa rezultatele testelor PISA, ca este „absolut revoltator” faptul ca mai mult de jumatate din copiii din Romania, trecuti printr-un sistem de educatie, .... The post REZULTATELE TESTELOR PISA Mircea Geoana: Este „absolut revoltator” ca mai…

- Tinerii din 20 de țari și teritorii europene manifesta un atașament covarșitor fața de identitatea lor europeana, iar cei din Romania se simt europeni mai mult decat media și așa ridicata, ... The post DIFERENȚE INTRE ELEVI Elevii romani percep discriminari in mai mare masura decat colegii lor europeni…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) și Consiliul Tineretului din Romania (CTR) solicita Parlamentului și Guvernului asigurarea condițiilor necesare pentru ca studenții și tinerii sa iși exercite dreptul de vot fara limitari, inclusiv la alegerile locale din iunie.

- Foarte putini stiu ce costuri suplimentare are angajatorul cu un salariat, care ia numai jumatate din banii pe care ii cheltuie compania cu el, a declarat, pe 22 februarie, Feliciu Paraschiv, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania. The post IMPOZITARE IN…

- Un medic aradean spune ca sanatatea mintala este o componenta fundamentala a sanatatii individuale și a „starii de bine” și avertizeaza ca, potrivit unui studiu realizat in Romania cu 10.114 adolescenți din toate județele țarii, 48,9% dintre aceștia au avut cel puțin o data ganduri de suicid

- Comisia Europeana intenționeaza sa ceara ajutorul altor artiști din domeniul muzicii pentru a mobiliza tinerii alegatori inaintea alegerilor europene din acest an. Euronews a aflat ca Rosalia, Maneskin, Angel și Stromai sint primii pe lista muzicienilor pe care Bruxelles intenționeaza sa ii contacteze…