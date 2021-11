Stiri pe aceeasi tema

- Focul lui Sumedru (Samedru), in tradiția populara romaneasca, este o ramașița a vechilor datini și obiceiuri aparținand dacilor, se sarbatorește pe data de 25 octombrie, Focul lui Sumedru se mai știe in popor ca fiind ziua soroacelor. Aceasta zi are o semnificație speciala in cultura tradiționala a…

- Epidemiologul Octavian Jurma considera ca impunerea restrictiilor abia de luni, desi acestea ar fi trebuit aplicate inca din luna septembrie, ne va costa multe vieti, cu atat mai mult cu cat exceptia de la restrictii a acestui weekend seamana cu un indemn la distractie.

- In asteptarea modernizarii strazii Malinului din cartierul craiovean Bariera Valcii, localnicii „inoata” prin balti si namol. Locuitorii se plang ca traiesc ca intr-un sat plin de balti si scufundat in noroi.Cand vremea este ploioasa pe strada nu se poate circula fara cizme de cauciuc, spun cetatenii.…

- Centrul pentru gazduirea persoanelor fara adapost de pe strada Haltei din Capitala este pregatit pentru iarna. In sezonul rece, de serviciile acestuia pot beneficia 130 de oameni. ''Avem la moment 100 de locuri, la necesitate facem 130. Persoanele nimeresc la noi pe mai multe cai.

- Ai fost vreodata la o intalnire in care o persoana te innebunea pentru ca incerca sa fie cea mai inteligenta persoana din camera? Sau poate intr-o ședința, colegul tau a continuat sa incetineasca grupul? In mediul competitiv de astazi, exista o mulțime de oameni care incearca sa dovedeasca ca sunt cei…

- Jean de la Craiova a dezvaluit pentru tvmania.ro ca la iarna va pleca in India acolo unde va filma pentru un film la Bollywood. Artistul in varsta de 50 de ani are mai multe proiecte in desfașurare, este chiar și jurat la „Splash! Vedete la apa”. Filmul in care Jean de la Craiova va juca la Bollywood…

- Pentru o mai buna gestionare a greutații, mulți oameni renunța definitivi la alimentele pe care le iubesc. Or, aceasta lipsa genereaza de obicei un sentiment de vinovație. Potrivit unui studiu realizat de revista „Elle Quebec”, mai mult de jumatate dintre oameni se simt vinovați atunci cand mananca.…

- Situatia natalitatii din judetul Dolj este ingrijoratoare. In fiecare luna a anului trecut si a acestui an, sporul natural a fost negativ. Mor foarte multi doljeni si se nasc foarte putini copii. In anul 2020, s-au nascut 5.288 de copii, in timp ce 10.141 de oameni au murit . Acest lucru inseamna ca…