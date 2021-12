Studiu: O picătură de sânge pentru a detecta cancerul pulmonar Potrivit unui recent studiu, publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences, ar fi necesara doar o picatura de sange pentru a detecta cancerul pulmonar. Studiul nostru demonstreaza potențialul de dezvoltare a acestei metode de depistare sensibila pana la depistare precoce a cancerului pulmonar. Modelul predictiv pe care l-am conceput poate identifica persoanele susceptibile de a fi afectate de aceasta forma de cancer. Persoanele care prezinta rezultate suspecte vor fi identificate și supuse unei evaluari mai aprofundate prin teste de imagistica, ca tomodensitometrie cu doze mici,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

