- : Numarul calatorilor cu metroul a crescut in primele trei luni ale anului cu 53% fața de perioada similara a anului trecut, luna martie consemnand un record al ultimilor doi ani odata cu ridicarea restricțiilor impuse pe fondul pandemiei, fapt care indica și reluarea treptata a activitații in cladirile…

- Importurile de titei s-au ridicat, in perioada mentionata, la 1,272 milioane tep, fiind cu 3.500 tep (0,3%) mai mici fata de cele din anul precedent, scrie Agerpres. Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep…

- ”Din cele sase asocieri constituite pentru ofertare initiala ai carui lideri au fost Strabag, Concelex, Bog’Art, Kesz Constructii Romania, Elidiclau Prest si Constructii Erbasu, pentru etapa finala a licitatiei au fost selectati trei: S.C. CONCELEX SRL Bucuresti, S.C. CONSTRUCTII ERBASU SRL Bucuresti…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Suprafața de birouri construita in zona de Centru Vest din Capitala, din apropierea Politehnicii, o va depași pe cea din zona Floreasca-Barbu Vacarescu in acest an, principalul hub de birouri din București timp de opt ani, arata datele companiei de consultanța imobiliara…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si organica, raporteaza venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei pentru anul 2021, in crestere cu 75% fata de 2020, EBITDA de…