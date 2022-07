Stiri pe aceeasi tema

- Mici fragmente din plastic din ambalaje și sticle calatoresc in jurul lumii, strabatand mii de kilometri și punand in mare pericol specia umana. O mare parte din vina o poarta, desigur, omul, care contamineaza solul și apa cu deșeuri neregenerabile. Pentru prima data, cercetatorii au descoperit microplastic…

- Oamenii de știința au detectat in premiera contaminarea carnii de vita și de porc cu microplastic, care a fost descoperit și in sangele vacilor și al porcilor crescuți in ferme, scrie The Guardian.

- Cercetatorii olandezi de la Universitatea Libera din Amsterdam (VUA) au gasit pentru prima data microplastic in carnea de vita si de porc, precum si in sangele vacilor si porcilor din ferme, relateaza The Guardian. Oamenii de stiinta din Tarile de Jos au descoperit particulele in trei sferturi din…

- Contaminarea cu microplastice a fost raportata pentru prima data in carnea de vita și de porc, precum și in sangele vacilor și al porcilor din ferme. Oamenii de știința de la Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) din Țarile de Jos au gasit particule in trei sferturi din produsele din carne și lapte testate…

- Contaminarea cu microplastic a fost raportata pentru prima data in carnea de vita și porc, precum și in sangele vacilor și porcilor din ferme, potrivit The Guardian . Oamenii de știința de la Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) din Țarile de Jos au descoperit particulele in trei sferturi din carne și…

- Cercetatorii olandezi de la Universitatea Libera din Amsterdam (VUA) au gasit pentru prima data microplastic in carnea de vita si de porc, precum si in sangele vacilor si porcilor din ferme, relateaza The Guardian.

- Oamenii de stiinta au reusit pentru prima data sa creasca seminte in sol de pe Luna adus inapoi pe Pamant in timpul misiunilor NASA dintre anii 1969 si 1972, o realizare despre care spera sa dea un imbold planurilor de colonizare a suprafetei lunare, scrie Reuters, preluat de hotnews.ro. Cercetatorii…

- Excesul de greutate pe tot parcursul vietii poate aproape dubla riscul unei femei de a dezvolta cancer de uter, sugereaza un studiu. Studiul realizat la Bristol a constatat ca, pentru fiecare cinci unitati IMC in plus, riscul de cancer endometrial al unei femei creste cu 88%. Oamenii de stiinta si medicii…