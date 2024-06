Starea de sanatate a lui Kate Middleton este o problema de grad zero la Casa Regala. Prințesa de Wales urmeaza un tratament pentru vindecarea cancerului, iar acest proces implica si decizii sfasietoare. Kate a fost pana la inceputul anului imaginea Casei Regale Britanice alaturi de soțul ei, Prințul William. Renunta la atributiile regale Surse din […] The post Decizia sfasietoare pe care a luat-o Kate Middleton: „S-ar putea sa nu se mai intoarca niciodata” first appeared on Ziarul National .