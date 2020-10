Studiu: Masca de protecție nu este suficientă în interior dacă sunt mai multe persoane. De ce mai este nevoie Cercetatorii germani arata ca portul maștilor faciale și limitarea numarului de oameni la evenimente publice care au loc in spații inchise sunt masuri importante, insa ceea ce este și mai important este o buna tehnologie de ventilație, care este esențiala. Oamenii de știința spun ca rezultatele cercetarii lor ar putea avea efecte importante in privința controlarii epidemiei, dar și in randul populației largi. Studiul a implicat circa 1.500 de voluntari care au purtat masti faciale, au folosit dezinfectanti si in apropierea carora se aflau emitatoare pentru pastrarea distantei, care au participat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți calatori au fost contrariați astazi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost oprit de catre un echipaj de Poliție la intrare in municipiul Satu Mare, in zona Bulevardului Lucian Blaga din municipiul Satu Mare. Sute de persoane s-au distrat in Centrul Vechi, in plina pandemie. Imagini…

- Ce se intampla cu un minut inainte sa mori. Descoperirea uluitoare facuta de oamenii de știința.Care sunt semnele? Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost fascinați de fenomenul de viața și de moarte. Mulți experți, medici, psihologi sau filosofi au incercat sa descopere ce se intampla dupa…

- Un studiu recent arata ca nu toți pacienții care au fost declarați vindecați de COVID-19 au scapat de virus. Acesta a ramas activ intr-o anumita zona a corpului, fara sa prezinte simptome. Virusul SARS-CoV-2 poate avea activitate virala chiar și dupa ce o persoana a fost declarata vindecata. Cercetatorii…

- O cercetare efectuata pe esantioane de tesut nazal prelevate chirurgical de la 23 de pacienti, pare sa fi gasit o explicatie pentru faptul ca boala COVID-19 poate provoca pierderea severa a simtului mirosului in absenta altor simptome. Oamenii de știința au ajuns la concluzia ca principala poarta de…

- Aproximativ 2.000 de persoane au participat sambata la un concert experimental in orașul Leipzig, organizat de oameni de știința care doresc sa studieze riscul de transmitere a virusului in timpul unor evenimente mari, scrie Deutsche Welle.Exista speranțe mari, deoarece spațiile mari de divertisment…

- Cercetatorii din Coreea de Sud au descoperit ca aproximativ 30% dintre cei infectați nu dezvolta niciodata simptome, dar probabil ca au raspandit virusul. Dintre toate caracteristicile coronavirusului, poate cea mai surprinzatoare a fost aceea ca persoanele aparent sanatoase pot raspandi boala și altora.…

- Ministrul sanatatii francez, Olivier Veran, si-a indemnat recent concetatenii sa nu lase garda jos in fata epidemiei de COVID-19, subliniind ca ii asteapta o batalie indelungata impotriva noului coronavirus, iar respectarea regulii de distantare sociala este vitala pentru a evita o noua intrare in izolare…

- CHIȘINAU, 4 aug – Sputnik. Potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea California din San Francisco, citați de Medical Xpress, faptul ca sistemul imunitar lupta impotriva coronavirusului imediat ce acesta patrunde in organism poate inrautați ulterior boala. In plus, virusul poate afecta si…