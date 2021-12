“In proportie covarsitoare, managerii prefera instrumentele traditionale de finantare (42% bancile si 41% surse proprii) si doar 8% aleg piata de capital, in conditiile in care gradul de informare cu privire la Bursa de Valori Bucuresti este scazut, cu doar 15% dintre manageri care se declara informati cu privire la activitatea acesteia”, conform rezultatelor CONFIDEX S2 2021 publicate de . Cifrele oficiale arata o crestere spectaculoasa a pietei de capital in plina pandemie, dovedindu-se o alternativa de finantare foarte buna. Astfel, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB),…