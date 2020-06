Stiri pe aceeasi tema

- Exista cateva strategii susținute de știința care au un impact asupra gestionarii greutații. In acest articol, avem in vedere 4 metode eficiente de pierdere in greutate. Postului intermitent Mai multe strategii susținute de cercetare pot ajuta la pierderea in greutate, una dintre ele fiind postul intermitent.…

- Noul coronavirus poate fi transmisa si de persoane asimptomatice, conform Centrului pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor din SUA (CDC). Transmitere de la o persoana la alta Se crede ca virusul se transmite in principal de la o persoana la alta – intre persoane care sunt in contact apropiat una…

- Un studiu genetic efectuat pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane infectate cu COVID-19 sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume dupa ce a aparut in China, in perioada octombrie-decembrie 2019, transmite Reuters.

- Noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume la finalul anului trecut si se adapteaza la gazdele sale umane, sugereaza o analiza genetica efectuata pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane care au contractat COVID-19, transmite digi24.ro.

- Noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume la finalul anului trecut si se adapteaza la gazdele sale umane, sugereaza o analiza genetica efectuata pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane care au contractat COVID-19.

- O analiza genetica efectuata pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane care au contractat COVID-19 sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume la finalul anului trecut si se adapteaza la gazdele sale umane, au anuntat miercuri oamenii de stiinta, citati de Reuters. Un studiu al…

- Noul coronavirus adus din China se raspandeste mult mai rapid decat se credea pana acum. O spune o echipa de cercetatori din Statele Unite, sugerand ca doar vaccinul sau imunitatea puternica va pune capat pandemiei. Rusia a anuntat ca este pregatita sa testeze vaccinuri pe oameni incepand din iunie.

- Oamenii de stiinta de la universitatea britanica Oxford au inceput un studiu clinic pentru a investiga efectele unui medicament pentru HIV si a unui medicament cu steroizi la pacientii de COVID-19 din Marea Britanie, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Primii pacienti au fost deja inscrisi pentru…