Stiri pe aceeasi tema

- Noile tarife aprobate de administrația locala sunt cu 40 de bani mai mari: de la 2,28 lei/km la 2,68 lei/km. Noul tarif pe timp de noapte este de 2,88 lei/km, iar pentru cursele din afara localitații 3,28 lei/km. Concret, daca pana acum o cursa cu taxiul de la Piața Rogerius pana la…

- Proiectul national, implementat in Departamentul de Sanatate Publica (SCOPH) din cadrul Federatiei Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR), se va desfasura in 10 centre universitare din Romania: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Brasov, Sibiu, Craiova, Timisoara, Oradea, Constanta si Tirgu-Mures. …

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a subliniat intr-o declaratie sustinuta in cadrul Segmentului de Integrare ECOSOC "Echilibrul dintre Dezvoltarea Infrastructurii si Sustenabilitate" "necesitatea unui management sustenabil la nivelul oraselor, pentru a le permite sa…

- Intre 24 aprilie si 6 mai, Festivalul Filmului Francez face o mica revolutie pe marile ecrane din 9 orase din Romania (Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara) cu cea de a 22-a sa editie al carei cuvant de ordine este "schimbare" - schimbare de idei,…

- Festivalul Filmului Francez se va desfasura, incepand cu editia a 22 a, primavara, in perioada 24 aprilie 6 mai, pe marile ecrane din noua orase Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara. Inspirat de intreaga simbolistica a protestelor din Mai 1968, de…

- Europarlamentarul Cristian Preda se declara revoltat de modul in care Ministerul Educatiei a alocat catre universitatile din tara fondurile pentru programele de licenta. Universitatile ai caror rectori nu au fost de acord cu numirea actualului ministru al Educatiei au fost sanctionate. „Ministerul Educatiei…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Romfilatelia celebreaza revenirea romanilor dintre Prut și Nistru in granițele țarii, la 27 martie 1918, prin emisiunea de marci poștale 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Noua emisiune va fi lansata marți, 27 martie 2018, la Parlamentul Romaniei, in cadrul…

- „Evenimentul BuzzCamp, care din 2008 si pana astazi a pus fata in fata peste 100 de companii cu mai mult de 20.000 de participanti, se desfasoara in noua orase - Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Sibiu, Craiova, Bacau si Constanta, si, ca in fiecare an, se bucura de sprijinul celor mai…