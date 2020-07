Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele nou construite s-au scumpit in majoritatea statelor europene in ultimii ani, inclusiv in 2019. Potrivit studiului Deloitte Property Index, din 23 de tari analizate 20 au consemnat cresteri de preturi pe piata rezidentiala si doar in trei inregistrandu-se ieftiniri.

- Consumul de electricitate in aprilie a fost mai scazut in majoritatea statelor membre ale UE, dupa ce la mijlocul lunii martie au fost impuse masuri de izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit Agerpres. Restrictiile…

- Romania se afla in acest moment in primele patru state din Uniunea Europeana cu cea mai mare rata a infectarilor la 100.000 de locuitori. Cel puțin 10 state europene au impus restricții de calatorie...

- Danemarca este incepand de sambata deschisa calatoriilor catre si dinspre majoritatea tarilor europene, cu exceptia a sase tari, decizie luata pe baza evolutiei epidemiei de coronavirus in fiecare dintre acestea, a anuntat joi Ministerul danez de Externe.

- Cehia a anunțat luni ca, incepand cu data de 15 iunie, le va permite cetațenilor sa se deplaseze in majoritatea țarilor europene fara sa fie obligați sa aduca la intoarcere dovada unui test negativ la...

- Bulgaria intentioneaza sa ridice de la 1 iunie obligativitatea ca turistii din UE sa treaca printr-o perioada carantina de doua saptamani, dar nu si pentru cei din tarile UE cele mai afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anuntat vineri Angel Kunchev, seful Inspectoratului de Sanatate…

- Romania ocupa locul 3 in Europa la numarul de amenzi aplicate pentru nerespectarea protecției datelor. In cei doi ani de cand Regulamentului General privind Protectia Datelor a devenit lege in Romania au fost aplicate un numar de 26 de sancțiuni, anunța Mediafax, citat de...