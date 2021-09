Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90% dintre romani integreaza carnea si preparatele din carne in meniul lor zilnic si saptamanal, arata datele Obor21.ro, prima cooperativa taraneasca digitala, care precizeaza ca valoarea medie a unei comenzi este de 235 de lei.

- Peste jumatate dintre romanii care ar achizitiona dispozitive inteligente pentru casa le-ar integra in bucatarie (54%), arata datele unui studiu de specialitate, publicat marti. Conform Reveal Marketing Research, la nivel national, 67% dintre romani au declarat ca intentioneaza sa cumpere dispozitive…

- ,,Este prematur sa afirmam ca am intrat deja in valul 4. Categoric, observam o crestere a numarului de cazuri confirmate zilnic. De altfel, uitandu-ma pe datele din ultimele doua saptamani, observam o crestere mai accentuata a numarului de incidente saptamanala la grupele cu varste sub 40 de ani, unde…

- 42% dintre romani isi aleg destinatia de vacanța in functie de restrictiile anti-COVID, iar alti 30% s-au vaccinat special pentru a putea calatori, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, citat de Agerpres.Datele arata ca pentru al doilea an consecutiv pandemia de coronavirus, dupa…

- Carnea de porc se va scumpi cu 25%, anunța producatorii din Romania. Acest lucru se datoreaza scaderii producției interne, devastata de peste porcina africana. Tot ei spun ca romanii vor ajunge sa manance doar din import. Carnea de porc se scumpește Președintele Asociației Producatorilor de Carne de…