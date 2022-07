STUDIU: Jocurile video nu au un impact negativ asupra stării de bine Timpul petrecut jucand jocuri video este puțin probabil sa aiba un impact asupra starii de bine, potrivit unui nou studiu al Universitații Oxford. Jocurile video sunt o forma masiv populara de divertisment, socializare, cooperare și competiție, cu miliarde de practicanți in intreaga lume. Popularitatea lor a determinat principalele organisme de sanatate sa iși exprime ingrijorarea cu privire la impactul negativ al acestora asupra sanatații mintale, cum ar fi posibila dependența și potențialul sau negativ asupra bunastarii jucatorilor, ceea ce a condus la decizii de politica de sanatate larg contestate,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

