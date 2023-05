Stiri pe aceeasi tema

- Masurile economice sustinute de AUR in programul de guvernare, prezentate joi de prim-vicepresedintele partidului, Marius Lulea, vizeaza simplificarea politicii fiscale; in acest sens, pentru companiile cu o cifra de afaceri (CA) mai mica de 5 milioane de euro va fi stabilit un impozit pe CA de 2%,…

- ”Decalajul intre companiile din Romania si cele din nordul si vestul Europei in materie de digitalizare si educatie manageriala depaseste 10 ani”, potrivit unei analize a DigiSinergy, companie de tehnologie si expert in transformarea digitala a business-urilor. In prezent, in Romania, doar marile companii…

- Salarii de top, stagii de practica, burse și internshipuri platite pentru studenții Universitații din Craiova. 26 de companii din intreaga țara au participat la un targ de cariera in IT. Firmele platesc salarii de la 3000 de lei pentru incepatori și ajung sa ofere chiar și 5000-6000 de euro pentru un…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se instituie contributia de solidaritate pentru societatile care au activitate privind extractia titeiului, gazelor naturale, huilei, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute pentru rafinarea

- Rusia este pregatita sa ajute companiile din China sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti la Kremlin,…

- In luna februarie, companiile listate la Bursa de Valori București au publicat rezultatele financiare neauditate pe care le-au obținut in anul 2022. Comparativ, rezultatele pe anul 2022 rezultatele peste așteptari, in linie cu așteptarile de la 9 luni. Fața de anul 2021, a crescut semnificativ numarul…

- Anul trecut a fost greu incercat de razboi, inflație, criza energetica, criza alimentara. Dar greu a fost pentru consumatori, atat casnici, cat și companii, nu și pentru producatorii și furnizorii de energie, care au inregistrat profituri record. Producatorii de energie au profitat de criza energetica…

- Numarul firmelor cu probleme ar putea atinge, in 2023, un maxim al ultimilor ani, pe fondul scaderii puternice a consumului, urmare a inflației, scumpirii creditarii și accentuarii blocajului financiar. Pentru firmele din Romania, cuvantul de ordine va fi reorganizarea afacerilor, mai ales in sectoarele…