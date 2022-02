Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din patru din Romania nu știe ca un numar mare de accidente auto și valoarea despagubirilor influențeaza costul poliței RCA, este rezultatul unui sondaj realizat de IRES pentru UNSAR. Rezultatele cercetarii sociologice reconfirma faptul ca, in Romania, frecvența daunelor RCA este una extrem…

- Economia romaneasca a crescut cu 5,6% anul trecut, iar in ultimul trimestru din 2021 PIB-ul a urcat cu 2,2% fata de perioada similara din 2020, insa a scazut cu 0,5% fata de trimestrul anterior, potrivit datelor semnal publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Pe serie ajustata sezonier,…

- Aceasta aplicație folosește camera smartphone-lui pentru a analiza saliva și a detecta agenții patogeni ai Covid-19. Ea va permite obținerea de rezultate similare unui test PCR, dar cu costuri mult mai mici. Este ceea ce promit cercetatorii de la Universitatea California – Santa Barbara. Echipa de…

- Doza de rapel a vaccinului Johnson & Johnson are o eficacitate de 85% in prevenirea spitalizarii, in timpul valului Omicron, arata un studiu facut in Africa de Sud. Șeful Consiliului de Cercetare Medicala din Africa de Sud (SAMRC), Glenda Gray, a prezentat, vineri, concluziile unui studiu al…

- Irlandezul beat care a reușit sa intre in Palatul Parlamentului, dupa ce a sarit un gard și a spart un geam, a fost reținut, anunța Poliția Capitalei, dupa mai multe ore de audieri, barbatul fiind cercetat pentru violarea sediului profesional și distrugere. Este al doilea incident din ultimele zile,…

- Beneficiarul proiectului: Parteneriatul intre CAELYNX EUROPE SRL si IPA SA Bucuresti, condus si reprezentat de CAELYNX EUROPE SRL anunta finalizarea activitatilor proiectului “ Inovarea procesului de simulare computerizata a reperelor, subansamblelor si ansamblelor prin transfer tehnologic“ Cod SMIS:…

- Persoanele vaccinate cu doua doze Pfizer in ianuarie și februarie au avut cu 51% mai multe șanse de a contracta virusul in iulie, comparativ cu cei care au fost vaccinați in martie sau aprilie, a aratat un nou studiu publicat in Nature Communications. Echipa de cercetatori de la Institutul KI a lucrat…