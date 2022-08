Stiri pe aceeasi tema

- Spania a adoptat marti o reforma care faciliteaza recurgerea la imigratie, in contextul in care tara se confrunta cu o criza de personal in mai multe sectoare, printre care turismul si agricultura, in pofida unei rate a somajului ridicate. Aceasta reforma, aprobata de guvern, prevede ”mai multe masuri…

- In ciuda masurilor luate de Guvern, aproape jumatate de milion de angajați au iesit de pe piata. Cele mai afectate domenii sunt HORECA si constructiile. In cei 2 ani plini de incertitudine romanii care nu au luat calea strainatații s-au reprofilat.

- Romanii care nu au posibilitați financiare sa-și cumpere un apartament sau o garsoniera apeleaza la chirii. In funcție de oraș, prețurile cerute de proprietari difera, dar un lucru este cert: confortul costa. Din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat grav locurile de munca, și a scumpirilor…

- Sute de refugiati ucraineni si-au gasit un loc de munca in tara noastra. Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cele mai populare domenii de angajare sunt industria textila, HoReCa, transporturi, inginerie si IT.

- Ridicarea restricțiilor, la inceputul lunii martie, a reactivat sectoarele puternic afectate de pandemie, dar și pe candidații care așteptau aceasta revenire. Cu aproape 130.000 de joburi nou aparute in piața din martie și pana acum, ultimele trei luni au adus o creștere cu peste 30% a numarului de…

- 560 cetațeni din Ucraina și-au gasit in un loc de munca in R.Moldova pina in prezent, arata datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Dintre aceștia, 434 sint femei și 126 barbați. Cei mai mulți cetațeni ucraineni inregistrați in evidentele ANOFM sint angajați in: Chișinau (411), Balți…

- Murad a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt probleme si cu aducerea de forta de munca din strainatate. “De aproape cinci luni fac apel, vorbesc la minister, cu oameni importanti despre lipsa fortei de munca. Este un lucru care nu se poate admite ca sa dureze sase luni cand vrei…