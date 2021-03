Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul zilnic de a bea cafea – în acest studiu, espresso – poate mari durata de viața și reduce riscul de boli cardiovasculare, conform unui studiu publicat recent de Oxford Academics/Journal of Nutrition și citat de Insider. „Consumul moderat”, adica 3-4 cafele…

- Potrivit unui studiu, peste 20% dintre elevii maghiari din Transilvania, inscrisi in clasele din invatamantul primar cu predare in limba maghiara, studiaza in clase simultane, se arata intr-un studiu realizat de site-ul de statistici Erdelystat.ro, publicat joi, care a analizat structura retelei scolare…

- Atunci cand ești infectat cu COVID-19 , discuția cu un prieten poate fi la fel de periculoasa ca tusea, datorita particulelor persistente. Micii aerosoli emiși atunci cand vorbim raman in aer mai mult decat picaturile mai mari dintr-o tuse, se arata intr-un studiu citat de The Guardian . COVID-19 poate…

- Azi ai putea afla daca te intorci la școala din 8 februarie. O decizie in acest sens ar putea fi luata azi la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis va avea o discuție pe aceasta tema cu mai mulți membri ai guvernului, printre care ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Iohannis susține ca in acest…

- Inapoi la școala! Asta vor mai mult de jumatate dintre elevi. Potrivit unui studiu facut de Salvați copiii Romania, 56,8% dintre elevi iși doresc redeschiderea scolilor. Profesorii vor fi ei sa-și vada elevii fața in fața cat mai curand. Peste 73% dintre cei care au participat la studiu sunt pentru…

- Elevii ar putea fi chemați la școala și sambata pentru a recupera materia pierduta, a spus ministrul Educației la Europa FM. Sorin Campeanu spune ca sunt cel puțin 200.000 de elevi care nu au avut acces la tablete sau calculatoare și alți 280.000 fara acces la internet. Cu alte cuvinte, nu au facut…

- Cercetatorii au descoperit un nou simptom asociat infectarii cu Covid-19, care afecteaza doar femeile, relateaza Medical News Today. Multe femei care sufera de simptome „pe termen lung" ale Covid-19 au raportat dereglari ale ciclului menstrual, cheaguri de sange sau dureri mult mai mari in timpul menstruației.…

- Deși se credea ca doar animalele domestice pot face asta, cercetatorii britanici și cei australieni au studiat cangurii! Ei au descoperit ca aceste animale pot comunica cu oamenii. Le-au dat cangurilor mancare in cutii de plastic. Dupa ce au incercat și nu au reușit sa deschida cutiile, cangurii s-au…