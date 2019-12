Studiu Deloitte: Increderea este primul factor emotional care influenteaza loialitatea fata de un brand Opt din zece consumatori (83%) considera ca increderea este primul factor emotional care influenteaza loialitatea fata de un brand, conform studiului Deloitte " 2019 Exploring the value of emotions-driven engagements".



Mai mult, studiul arata ca factorii emotionali sunt cei care determina loialitatea fata de un brand, in timp ce factorii rationali joaca un rol important in decizia consumatorilor de a incepe si de a incheia relatia cu un brand.



Studiul este efectuat pe baza unei cercetari inovatoare care inglobeaza multiple metodologii si care analizeaza raspunsurile a aproximativ… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

