Studiu de oportunitate si consultanta pentru delegarea administrarii patrimoniului public si privat al municipiului Constanta. Cine le asigura? (DOCUMENTE)

Municipiul Constanta a atribuit contractul de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe delegarea gestiunii catre Birou expert contabil Alina Cutov infiintat in 2020 pentru suma de 130.000 lei Consultanta va fi oferita in cadrul procesului de delegare a gestiunii Serviciului de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Constanta Studiului de Oportunitate privind stabilirea modalitatii optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public si ...