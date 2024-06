Guvern: Persoanele aflate sub control judiciar şi arest la domiciliu vor putea fi monitorizate cu brăţări de supraveghere Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care da posibilitatea monitorizarii cu bratari electronice si in cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar si pentru persoanele eliberate conditionat si care au anumite restrictii. ‘Inceput ca proiect pilot in anul 2022, pentru protejarea victimelor violentei domestice, sistemul informatic de monitorizare electronica, cunoscut ca ‘bratara electronica’, va fi utilizat incepand cu 1 octombrie 2024 in sistem pilot si pentru masura controlului judiciar, a controlului judiciar pe cautiune si a arestului la domiciliu. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care da posibilitatea monitorizarii cu bratari electronice si in cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar si pentru persoanele eliberate conditionat si care au anumite restrictii, conform agerpres.roInceput ca proiect pilot…

- F.T. Potrivit unei informari a Poliției Romane, in perioada 1 – 30 aprilie a.c., in urma activitaților desfașurate de catre angajații inspectoratelor județene din țara, au fost luate in supraveghere 1.896 de persoane, fața de care organele judiciare au dispus masuri preventive. «Astfel, fața de 412…

- Supraveghere cu brațari electronice pentru persoane in arest la domiciliu sau sub control judiciar. Cand va aplica MAI noua masura Supraveghere cu brațari electronice pentru persoane in arest la domiciliu sau sub control judiciar. Ministerul Afacerilor Interne intenționeaza sa devanseze termenul de…

- Ministerul Afacerilor Interne a organizat, luni, o dezbatere publica pe marginea unei ordonante de urgenta de modificare a Legii nr. 146 2021 privind monitorizarea electronica, prin care se doreste introducerea acesteia, in sistem pilot, si in cazul executarii masurii controlului judiciar, a controlului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune modificarea legislației pentru a permite monitorizarea cu brațari electronice a persoanelor aflate sub control judiciar și arest la domiciliu. Conducerea MAI a anunțat ca a inițiat deja modificarea și completarea, prin Ordonanța de urgența a Guvernului, a…

- Modificarile legislative au ca obiectiv creșterea gradului de siguranța publica și eficientizarea modului de supraveghere a executarii masurilor dispuse de organele judiciare, un deziderat asumat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, se arata intr-un comunicat de presa. In scopul monitorizarii…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Morega, care este arestat la domiciliu, va fi obligat sa poarte o bratara de supraveghere, a anunțat marți, 9 aprilie, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1.„Nu s-a renunțat la brațara și s-a schimbat organul de supraveghere. Va executa masura arestului la domiciliu…

- Patronul de facto al pensiunii Ferma Dacilor, care a fost distrusa de un incendiu in care 8 oameni au murit in a doua zi de Craciun, a fost plasat sub control judiciar, printr-o decizie de luni a magistratilor Judecatoriei Ploiesti. Judecatoria Ploiesti a respins, luni, solicitarea procurorilor de prelungire…