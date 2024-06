Stiri pe aceeasi tema

- Aproximtiv 200.000 de fani au asistat la spectacolele programate pe 7,8 și 9 iunie, pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, Scoția, care au inaugurat seria de concerte pe care Taylor Swift le va sustine in Regatul Unit, relateaza AFP, citata de Agerpres.Potrivit Agentiei britanice de monitorizare a…

- Fanii scotieni ai vedetei pop Taylor Swift au provocat seisme de mica intensitate in timpul concertelor sustinute de cantareata americana pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, weekendul trecut, a raportat joi Agentia britanica de monitorizare a seismelor (British Geological Survey - BGS. In iulie…

- „Music of the Spheres” este cel de-al optulea turneu al trupei britanice rock Coldplay, una dintre cele mai in voga din lume. Formația anunța in anul 2019 ca nu va mai organiza un turneu pana cand acesta nu va fi realizat intr-un mod mai sustenabil.

- Cutremur in viața politica din Marea Britanie! Peste 100 de lideri de afaceri intorc armele și cer 'schimbarea': 'Este timpul'. Peste 100 de lideri de afaceri si-au exprimat marti sprijinul pentru Partidul Laburist de centru-stanga din Regatul Unit, cu aproape cinci saptamani inainte ca britanicii sa…

- Una dintre cele mai intalnite piese de vestimentație in randul vedetelor din Romania și a celor de talie internaționala o reprezinta dresurile purtate. Cu toate ca puține persoane știu acest lucru, exista un motiv intemeiat pentru care vedetele poarta dresuri pe scena, noteaza click.ro. Personalitați…

- Pubul Cainele Negru din Vauxhall (The Black Dog in Vauxhall) a cunoscut un succes neașteptat dupa ce a fost menționat pe ultimul album al artistei Taylor Swift. Fanii cantareței se ingramadesc in pubul din Londra și incearca sa cumpere suverniruri.

- Taylor Swift și Travis Kelce au fost vazuți printre alte celebritați din mulțime la popularul festival de muzica din California, cunoscut pentru atragerea unui numar impresionant de celebritați și influenceri, Coachella. Imagini cu Taylor Swift alaturi de iubitul ei, starul NFL Travis Kelce, surprinși…

- Un fotograf american a reușit sa surprinda intr-o imagine un avion de linie care „taie” in zbor eclipsa totala de Soare care a fost vizibila luni din America de Nord. „Am facut aceasta fotografie minunata a unui avion care zboara prin eclipsa totala din Jonesboro, Arkansas. Ce experiența minunata!”,…