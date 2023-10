Studiu de fezabilitate pentru grupul pe gaze de 500 de milioane de euro de la Ișalnița A fost semnat un contract pentru studiul de fezabilitate pentru grupul energetic de 850 de MW de la Sucursala Electrocentrala Ișalnița. Va fi cel mai mare grup pe gaze naturale care va fi construit de Complexul Energetic Oltenia și unul din cele mai mari din țara, alaturi cel deținut de OMW Petrom, la Brazi. La Ișalnița ar trebui sa fie construit și un grup pe gaze naturale de 850 de MW, alaturi de ALRO. Astfel, a fost constituita o societate cu capital mixt/SPV in vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița. Aceasta va inlocui blocul 7 și respectiv… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

