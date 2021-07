Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat obiceiurile de vacanța ale romanilor din mediul urban, 2020 fiind anul vacanțelor mai rare, petrecute alaturi de familie și prieteni in locuri izolate din țara. 8 din 10 romanii din mediul urban au preferat sa calatoreasca cu familia sau cei apropiați pentru a se simți in siguranța,…

- Pandemia a schimbat obiceiurile de vacanta ale romanilor din mediul urban, 2020 fiind anul vacantelor mai rare, petrecute alaturi de familie si prieteni in locuri izolate din tara, conform unui nou studiu realizat de o agentie de media. Daca anul trecut 6 din 10 utilizatori de internet din mediul urban…

- Pandemia a schimbat obiceiurile de vacanta ale romanilor din mediul urban, 2020 fiind anul vacantelor mai rare, petrecute alaturi de familie si prieteni in locuri izolate din tara, conform unui nou studiu realizat de o agentie de media, potrivit Agerpres. Daca anul trecut 6 din 10 utilizatori de…

- Pandemia a schimbat obiceiurile de vacanta ale romanilor din mediul urban, 2020 fiind anul vacantelor mai rare, petrecute alaturi de familie si prieteni in locuri izolate din tara, conform unui nou studiu realizat de o agentie de media. Daca anul trecut 6 din 10 utilizatori de internet din mediul urban…

- Pentru aproximativ 60% dintre romanii care traiesc in urban pandemia a schimbat perceptia privind viata la tara, astfel ca 62% dintre romanii din urban intervievati si-ar putea imagina sa se mute la tara intr-un an-doi, arata studiul „Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat…

- “78% dintre romanii din mediul urban planuiesc sa petreaca Pastele acasa, cu familia restransa, iar 13% tot acasa, insa cu rudele, respectand masurile de siguranta in vigoare. Aproximativ 9% au in plan concedii la munte, mare sau in alte locuri”, se arata in comunicat. Pentru 35% dintre respondenti,…

- In primele trei luni din 2021 s-au infiintat peste 1.000 de firme N. Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca pandemia de coronavirus a afectat destul de mult inclusiv economia județului Prahova. Iar cel mai mare impact a fost in primavara anului trecut, cand multor romani le-a fost dat sa traiasca…

- Un studiu realizat de World Vision Romania arata ca pandemia a afectat multe familii care nu reușesc sa cumpere alimentele necesare. Cei mai afectați sunt copiii din mediul rural. Ei mananca mai puțin, mai rar, consuma alimente mai ieftine și invața in condiții mai dificile decat copiii din oraș.…