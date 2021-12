Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale s-a majorat cu 25,3%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2020, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni, informeaza AGERPRES . Datele oficiale releva faptul ca, in perioada…

- Ultimele date privind incidența COVID pe localitați, date publicitații de DSP Cluj, indica o scadere a numarului de cazuri raportate in ultimele 14 zile (04.11.-17.11.2021) la Turda, in timp ce la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In luna octombrie a acestui an a avut loc o furtuna de creștere a prețurilor. O statistica oficiala a INS arata ca nivelul inflației a crescut cu + 1.8 %, fiind acum de aproape 8 %. Tot in octombrie s-au scumpit și prețurile tuturor alimentelor, pe langa facturile la gaze (+46%), sau facturile la energie…

- Sectorul bunuri de consum a inregistrat cel mai mare procent al clientilor loiali (75%) in perioada 2020 - 2021, in timp ce retailul este singurul cu o crestere neta a loialitatii, in conditiile in care romanii se declara cu 22% mai loiali comparativ cu anul 2020, potrivit unui studiu realizat de…

- “In perioada 1.I – 3 0 . I X .2021 s – au eliberat 39.114 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 27 , 8 % fata de perioada 1.I – 3 0 . I X .2020. Cresteri s – au inregistrat in toate regiuni le de dezvoltare: Bucuresti – Ilfov (+ 1.722 autorizatii), Sud – Muntenia (+ 1.586…

- Au fost inregistrate 15.261 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 23 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau raportate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pandemia a schimbat multe reguli, iar romanii incearca sa puna bani deoparte, iar din cauza restricțiilor oamenii sunt tot mai furioși, o arata un studiu Reveal Marketing Research. Astfel, romanii se plaseaza, in luna octombrie, intr-un moment de furie (cu 5% mai crescut fața de luna precedenta), succedat…

- Metropolitan Life anunța o creștere de 31% a primelor brute subscrise pe semestrul 1 din 2021, comparativ cu anul 2020. In primele șase luni ale anului 2021, Metropolitan Life a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 255.993.644 lei, comparativ cu aceeași perioada din 2020, cand valoarea primelor…