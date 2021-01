Stiri pe aceeasi tema

- Companiile romanesti sunt dispuse sa isi mareasca bugetul pentru imbunatatirea securitatii cibernetice si sa aloce 14% din bugetele IT in aceasta directie, insa este insuficient, arata un studiu comandat de Safetech Innovations, o companie romaneasca de securitate informatica. Citește și: DOLIU…

- Companiile mari din energie, transporturi si cel financiar, precum si furnizorii de servicii digitale, producatorii de echipamente medicale si cei de computere ar putea fi amendati cu pana la 2% din cifra de afaceri globala daca vor incalca regulile de securitate cibernatica ale UE

- In ultimele luni au crescut ingrijorarile legate de securitatea cibernetica a marilor companii, in special cele legate de atacurile efectuate de state si de alte entitati malitioase. Agentiile federale si mii de companii din Statele Unite investigheaza in prezent o campanie de hacking de amploare, suspecata…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns vineri la un acord asupra Regulamentului care prevede infiintarea Centrului de competente in domeniul securitatii cibernetice, care va fi gazduit de Romania, informeaza pe site-ul sau legislativul comunitar. Noul Centru de competente in domeniul…

- ”Rezultatele cercetarii din aceasta toamna ale indicatorului FIC Business Sentiment Index (BSI) evidentiaza schimbari semnificative, in comparatie cu analiza precedenta realizata in martie 2020. Indicatorul surprinde impactul generat de evolutia pandemiei de coronavirus asupra mediului de afaceri din…

- Cele mai multe firme romanești nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa conform barometrului realizat de compania de consultanța FRAMES la comanda INFOSEC CENTER. Experții afirma ca, fara masuri de management al…

- Phishing-ul reprezinta aproape o treime (32%) dintre cele mai intalnite atacuri cibernetice inregistrate in 2020 iar in Romania orasul cu cele mai multe atacuri blocate este Bucuresti, cu o medie lunara de 450.000, arata datele raportului Business Internet Security 2020, publicat marti de Orange…

- Domeniul securitații cibernetice devine o oportunitate pentru liceenii pasionați de informatica. In contextul pandemiei, preocuparile pentru securitatea cibernetica s-au intensificat. S-a schimbat lumea afacerilor, tot mai mulți angajați lucreaza de acasa, interacțiunile cu clienții sunt digitizate.…