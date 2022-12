Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi romani prefera sa daruiasca de Craciun produse din categoria home & deco (33-). Pe lista ideilor de cadouri traditionale se mai afla si hainele, cosmeticele sau bijuteriile, ofertele de vacanta sunt si ele cautate cu interes in aceasta perioada, potrivit studiului Shopper Trends Pulse…

- Producția autoturisme in Romania in noiembrie 2022 Producția autoturisme in Romania in noiembrie 2022 In noiembrie 2022, au fost produse in Romania un numar de 48.562 autoturisme. Dintre acestea 33.066 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 15.496 unitați au fost produse de uzina FORD…

- Majoritatea angajatorilor din Romania (97%) afirma ca programul de lucru flexibil este unul dintre cele mai dorite beneficii de catre salariati, in timp ce doua din trei companii de top ofera beneficii legate de acest aspect.

- Halterofila Loredana Toma (27 de ani) e campioana mondiala la stilul smuls, la categoria 71 de kilograme. In a 8-a zi a Campionatelor Mondiale de la Bogota, competiție de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2024, Loredana Toma a obținut medalia de aur. Loredana Toma, aur la Campionatele Mondiale…

- Prețurile mari la energia electrica va duce la un nou val de scumpiri in Romania dupa cele la alimente și combustibili.CE SE SCUMPEȘTE DE LA 1 IANUARIE 2023- sucurile, cidru, bere fara alcool 9% TVA - 19% TVA- servicii hoteliere 5% TVA - 9% TVA- painea de la restaurant 5% TVA - 9% TVASursa Realitatea…

- Grupul DIGI a virat, in luna octombrie, catre bugetul de stat, 80 milioane de lei, suma ce reprezinta taxele și impozitele operațiunilor companiei de telecomunicații RCS & RDS și ale tuturor entitaților din Grup, active pe piața locala. In total, valoarea contribuțiilor fiscale ale filialelor din Romania…

- Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a lansat o licitație pentru „achiziționarea unui pachet de campare pentru intervenții operative” in valoare de 412 milioane de lei. Produse achiziționate vor fi defalcate in cinci unitați teritoriale din Romania: Curtea de Argeș,…

- Dupa doi ani de pandemie, revenirea la predarea cu prezența fizica in integralitate in invațamantul preuniversitar și universitar a adus costuri mai mari pentru utilizatorii Revolut pentru aproape toate tipurile de produse și servicii legate de inceperea noului an școlar și universitar. Astfel, din…