Studiu. Ce legătură există între consumul de cofeină în sarcină și greutatea nou-născutului Rezultatele unui nou studiu sugereaza ca, in timpul sarcinii, persoanele care au consumat o cantitate moderata de cofeina tind sa aiba sugari cu greutate mai mica la naștere. Atat Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor (ACOG), cat și alte organizații sau instituții sanitare considera ca un consum moderat de cofeina (mai puțin de 200 de miligrame pe zi) nu provoaca probleme grave in timpul sarcinii, scrie Healthline . Experții spun ca este nevoie de mai multe investigații pentru a ințelege pe deplin riscurile Echipa de cercetatori de la Institutul Național american de Sanatate și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

