Studiu: Cazurile severe de COVID îmbătrânesc oamenii cu 20 ani Cazurile severe de COVID-19 duc in timp la tulburari cognitive echivalente cu imbatranirea cu 20 de ani, arata un nou studiu realizat de cercetatorii britanici, scrie SkyNews. „Este foarte posibil ca unele dintre aceste persoane sa nu se mai recupereze niciodata pe deplin”, a avertizat un profesor din Cambridge. Potrivit acestuia, aproximativ 400.000 de persoane din Marea Britanie ar putea fi afectate. Pacientii care depasesc infectiile severe cu COVID sufera de aceeasi deteriorare cognitiva prin care trec in general oamenii intre 50 si 70 de ani, a constatat noul studiu. Acest lucru este echivalentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile severe de COVID cauzeaza tulburari cognitive echivalente cu imbatranirea cu 20 de ani, arata un studiu realizat in Marea Britanie, citat de Sky News. „Este foarte posibil ca unele dintre aceste persoane sa nu se mai recupereze niciodata pe deplin”, a avertizat un profesor din Cambridge. Potrivit…

- Aproape toti locuitorii celei mai populate insule indoneziene Java au anticorpi impotriva COVID-19 datorita unei combinatii intre o infectie anterioara si vaccinarea impotriva virusului, potrivit unui sondaj solicitat de guvern, relateaza Reuters. Studiul efectuat in martie pe 2.100 de persoane din…

- Un studiu realizat de Universitatea din Tulane (Louisiana, SUA) a descris in detaliu cum afecteaza acest virus sistemul nervos central.Este vorba de prima evaluare exhaustiva a neuropatologiei asociate infectarii cu SARS-CoV-2 efectuata asupra unor subiecti non-umani, fiind vorba de primate, iar detaliile…

- Trecut aproape neobservat din cauza zgomotului asurzitor al razboiului de la granița, studiul suedez care arata ca ARN-ul mesager din vaccinul anti-Covid modifica ADN-ul confirma, de fapt, ipotezele lansate de medicii romani in urma cu un an. Rezultatele experimentelor din laborator ale suedezilor sunt…

- Persoanele cu hipertensiune arteriala care iau paracetamol au risc crescut de atac de cord și accident vascular cerebral, potrivit unui studiu. Medicii trebuie sa analizeze riscurile și beneficiile pentru pacienții care iau acest medicament timp de mai multe luni, spun cercetatorii de la Universitatea…

- Potrivit unui studiu, persoanele cu hipertensiune arteriala care iau paracetamol au risc crescut de atac de cord și accident vascular cerebral. Medicii trebuie sa analizeze riscurile și beneficiile pentru pacienții care iau acest medicament timp de mai multe luni, spun cercetatorii de la Universitatea…

- Un studiu prezentat la ultima conferința a American Stroke Association avertizeaza asupra riscului major de accident vascular cerebral (AVC) in primele trei zile de la diagnosticul de Covid-19, in cazul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Virusul provoaca o modificare importanta a coagularii, marind…

- Restabilirea mobilitații normale a populației in „regiuni cu zero COVID”, cum ar fi China , va provoca aproximativ 2 milioane de decese intr-un an, spun cercetatorii chinezi, deoarece țara ramane singura economie majora care se menține cu o politica zero COVID. Reducerea restricțiilor in „regiunile…