- Din prima jumatate a anului 2020, ANAF are o noua direcție care se ocupa de analiza de risc și care este deja funcționala. Direcția analizeaza comportamentele fiscale ale contribuabililor, iar daca acestea le ridica suspiciuni, se vor demara verificari amanunțite. Deși grila indicatorilor aplicați de…

- Echipe formate din angajati ai Prefecturii Buzau, Directiei de Sanatate Publica, Inspectoratului Scolar si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta vor verifica, in urmatoarele zece zile, toate cladirile in care functioneaza scolile si gradinitele din judet.

- Raul Coltor, cel care l-a amenințat cu moartea in luna iulie pe Raed Arafat, printr-un mesaj pe Facebook, a fost reținut pentru amenințare in scop terorist și apoi a fost plasat sub control judiciar, potrivit Digi24.Pe 13 iulie, Raed Arafat a fost amenințat cu moartea de Raul Coltor, un extremist din…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, marti, ca cererea autoritatilor locale din comuna argeseana Balilesti de anulare a carantinei a fost respinsa de instanta ca neintemeiata. "Astfel, prin respingerea cererii s-a constatat faptul ca Ordinul sefului Departamentului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de luni o Hotarare prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care ajung in Romania. Anunțul vine dupa ce in cursul dimineții de luni Spania fusese…

- Recomandarile autoritatilor pentru perioada de canicula Foto: Arhiva. Pentru prevenirea incidentelor în aceasta perioada cu temperaturi extrem de ridicate, medicii ne recomanda sa evitam, pe cât posibil, expunerea prelungita la soare între orele 1:00 si 18:00.…