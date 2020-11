Stiri pe aceeasi tema

- Unul din zece copii din satele Romaniei nu are destula mancare și se duce flamand la culcare, iar o cincime considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiți, potrivit unui studiu realizat in acest an de World Vision Romania, scrie hotnews . 30% din parinți cred ca relațiile te ajuta sa razbești…

- O cincime dintre copiii de la sat (21%) considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiti, potrivit studiului ''Bunastarea copiilor din mediul rural'', lansat de Fundatia World Vision Romania. "Din pacate, drepturile copiilor din mediul rural in ceea ce priveste educatia,…

- STUDIU Bunastarea copiilor din mediul rural, analizata de World Vision Romania in 2020: 1 din 10 copii se duce la culcare flamand, 1 din 2 elevi care abandoneaza scoala o face din cauza costurilor, 1 din 5 copii nu este fericit * 1 din 10 copii nu are suficienta mancare si se duce flamand la culcare…

- O cincime dintre copiii de la sat considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiți, arata concluziile raportului „Bunastarea copiilor din mediul rural in 2020”, lansat de Fundația World Vision Romania. Romania și Irlanda, singurele piețe auto pe plus din UE Unul din 14 copii afirma ca…

- O cincime dintre copiii de la sat (21%) considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiti, arata concluziile raportului „Bunastarea copiilor din mediul rural in 2020”, lansat de Fundatia World Vision Romania. Unu din 14 copii (7%) afirma ca are o viata rea. Mai mult, copiii si tinerii…

- Școala a inceput, dar mulți elevi și profesori nu reușesc sa țina pasul din cauza pandemiei COVID19. Lipsa de dispozitive digitaleși de acces la internet exclud aproape30% dintre elevi de la participarea la școala online, iarpentru36% dintre profesori este aproape imposibil sa faca cursuri online, conform…

- Aproape o treime dintre satele din Romania (31%) au zone cu semnalul slab, foarte slab si/sau inexistent de Internet, arata un studiu realizat de Fundatia World Vision Romania, transmite Agerpres.Conform studiului, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat la scoala online in prima perioada…

- Aproape o treime dintre satele din Romania (31%) au zone cu semnalul slab, foarte slab si/sau inexistent de Internet, arata un studiu realizat de Fundatia World Vision Romania. "In aceasta perioada, din ce in ce mai multe localitati trec in scenarii care presupun sustinerea cursurilor…