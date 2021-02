Studiu BestJobs: Aproape jumătate dintre angajații români se înțeleg cel mai bine cu un coleg de sex opus Angajații care iși petrec mult timp la birou sau la locul de munca dezvolta inevitabil relații apropiate de colegi. Un sondaj realizat de BestJobs cu ocazia Valentine’s Day arata ca aproape jumatate dintre angajați (48,6%) se ințeleg cel mai bine cu un coleg de sex opus. Șase din zece angajați considera ca au o relație mai mult decat profesionala cu preferatul sau, adica una de prietenie și sprijin reciproc. Dintre aceștia, aproape un sfert il percep pe colegul preferat ca pe cel mai bun prieten și doar patru din zece declara ca relația este una strict profesionala. Majoritatea( 37,6%) au descris… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

